Présentation de la Maison des Treizes Lunes Maison des Treizes Lunes Landerneau samedi 27 juin 2026.

Landerneau

Présentation de la Maison des Treizes Lunes

Maison des Treizes Lunes 4 Place Saint-Thomas Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 09:30:00

fin : 2026-06-27 11:00:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-06-28

Dans les cadre des Journées du Patrimoine de Pays 2026, venez assister à la présentation d’une maison du XVIe siècle, ancienne auberge à Pondalez.

Ancienne auberge de la période portuaire florissante de Landerneau au XVIe siècle, elle présente une façade sculptée et un intérieur unique à Landerneau et bien connue à Morlaix le pondalez, ainsi qu’une grande cour centrale couverte avec cheminée monumentale et escalier à galeries décorées.

Les travaux de restauration conséquents commencent en 2025. .

Maison des Treizes Lunes 4 Place Saint-Thomas Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 62 56 68 48

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Présentation de la Maison des Treizes Lunes Landerneau a été mis à jour le 2026-06-18 par OT LANDERNEAU DAOULAS