Présentation de la Maison des Treizes Lunes Maison des Treizes Lunes Landerneau
Présentation de la Maison des Treizes Lunes Maison des Treizes Lunes Landerneau samedi 27 juin 2026.
Landerneau
Présentation de la Maison des Treizes Lunes
Maison des Treizes Lunes 4 Place Saint-Thomas Landerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 09:30:00
fin : 2026-06-27 11:00:00
Date(s) :
2026-06-27 2026-06-28
Dans les cadre des Journées du Patrimoine de Pays 2026, venez assister à la présentation d’une maison du XVIe siècle, ancienne auberge à Pondalez.
Ancienne auberge de la période portuaire florissante de Landerneau au XVIe siècle, elle présente une façade sculptée et un intérieur unique à Landerneau et bien connue à Morlaix le pondalez, ainsi qu’une grande cour centrale couverte avec cheminée monumentale et escalier à galeries décorées.
Les travaux de restauration conséquents commencent en 2025. .
Maison des Treizes Lunes 4 Place Saint-Thomas Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 62 56 68 48
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English :
L’événement Présentation de la Maison des Treizes Lunes Landerneau a été mis à jour le 2026-06-18 par OT LANDERNEAU DAOULAS
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