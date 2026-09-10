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balade environnementale, Place des Halles, Savenay

samedi 19 septembre 2026 · Place des Halles · Savenay

balade environnementale, Place des Halles, Savenay

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Place des Halles
Adresse
place des halles, savenay
Ville
44260 Savenay
Département
Loire-Atlantique
Tarif
billetterie à partir du 1er septembre

balade environnementale Samedi 19 septembre, 11h00 Place des Halles Loire-Atlantique

billetterie à partir du 1er septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

La halle aujourd’hui : un bâtiment à regarder autrement.
Et si nous posions un regard neuf sur notre patrimoine ? A travers cette balade, venez découvrir les secrets de la réhabilitation durable de la halle.

Place des Halles place des halles, savenay Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-ville-de-savenay.mapado.com/ »}]
La halle aujourd’hui : un bâtiment à regarder autrement.

©ville de Savenay

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