[Balade équestre] A poney pour les enfants Centre Equestre du Colombier Offranville
mardi 7 juillet 2026 · Centre Equestre du Colombier · Offranville
Informations pratiques
Offranville
[Balade équestre] A poney pour les enfants
Centre Equestre du Colombier / Parc du Colombier, 453 rue Louis Loucheur Offranville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 16:45:00
fin : 2026-08-04 17:15:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-09 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-20 2026-08-25 2026-08-27
Promenades d’une demi-heure encadrées par une animatrice du Centre Equestre Municipal du Colombier, nos balades chouchous comme nous les appelons à Offranville, sont un must qui ravit à chaque fois enfants comme parents !
ATTENTION Réservation obligatoire.
Contactez le Centre Equestre par téléphone en amont pour vous assurer de la disponibilité des balades. .
Centre Equestre du Colombier / Parc du Colombier, 453 rue Louis Loucheur Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 12 61 centre-equestre@offranville.fr
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English : [Balade équestre] A poney pour les enfants
L’événement [Balade équestre] A poney pour les enfants Offranville a été mis à jour le 2026-07-04 par Seine-Maritime Attractivité
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