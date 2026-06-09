Balade estivale A la découverte du patrimoine Cérences mardi 11 août 2026.

Cérences

Balade estivale A la découverte du patrimoine

7 Place du Marché Cérences Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 20:00:00

fin : 2026-08-11 21:45:00

Date(s) :

2026-08-11

Découverte du patrimoine. Inscription obligatoire. .

7 Place du Marché Cérences 50510 Manche Normandie +33 2 33 51 95 47 gite-lavoir@cerences.fr

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English : Balade estivale A la découverte du patrimoine

L’événement Balade estivale A la découverte du patrimoine Cérences a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Granville Terre et Mer