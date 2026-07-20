Soirée jeux de société Ludothèque Cérences

Informations pratiques

Cérences

Soirée jeux de société

Ludothèque 14 Rue des Salines Cérences Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 20:00:00

fin : 2026-09-18 23:00:00

Date(s) :

2026-08-28 2026-09-18

Ouvert à tous. Venez faire découvrir les jeux que vous aimez ou en découvrir de nouveaux.

Tous âges bienvenus (y compris les petits bouts qui ont un tapis et des jeux). .

Ludothèque 14 Rue des Salines Cérences 50510 Manche Normandie +33 9 03 84 98 96 contact@rejouets.com

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English : Soirée jeux de société

L’événement Soirée jeux de société Cérences a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Granville Terre et Mer