Soirée jeux de société Ludothèque Cérences
vendredi 28 août 2026 · Ludothèque · Cérences
Informations pratiques
Cérences
Soirée jeux de société
Ludothèque 14 Rue des Salines Cérences Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:00:00
fin : 2026-09-18 23:00:00
Date(s) :
2026-08-28 2026-09-18
Ouvert à tous. Venez faire découvrir les jeux que vous aimez ou en découvrir de nouveaux.
Tous âges bienvenus (y compris les petits bouts qui ont un tapis et des jeux). .
Ludothèque 14 Rue des Salines Cérences 50510 Manche Normandie +33 9 03 84 98 96 contact@rejouets.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée jeux de société
L’événement Soirée jeux de société Cérences a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Granville Terre et Mer
À voir aussi à Cérences (Manche)
- Bain de nature Cérences 11 août 2026
- Balade estivale A la découverte du patrimoine Cérences 11 août 2026
- Vie paysanne dans le bocage PARKING DU LAVOIR Cérences 14 août 2026