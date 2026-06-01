Balade estivale à Saint-Quay-Portrieux Saint-Quay-Portrieux
Balade estivale à Saint-Quay-Portrieux Saint-Quay-Portrieux lundi 3 août 2026.
Saint-Quay-Portrieux
Balade estivale à Saint-Quay-Portrieux
Port d’Armor Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-03
Au départ du Port d’Armor, découvrez les richesses de la côte de Goëlo en vous laissant conter l’histoire de Saint-Quay-Portrieux, de la pêche… tout en contemplant les plages et les falaises. 1 heure de croisière commentée. Réservation obligatoire et retrait des billets la veille au plus tard avant 18h. Uniquement juillet et août. Se présenter 20 minutes avant le départ. .
Port d’Armor Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 40 64
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English :
L’événement Balade estivale à Saint-Quay-Portrieux Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-06-01 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme
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