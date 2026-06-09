Cérences

Balade estivale Randonnée gourmande

7 Place du Marché Cérences Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 19:00:00

fin : 2026-07-28 22:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Randonnée gourmande dans la campagne cérençaise. Inscription obligatoire. .

7 Place du Marché Cérences 50510 Manche Normandie +33 2 33 57 95 47 gite-lavoir@cerences.fr

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English : Balade estivale Randonnée gourmande

L’événement Balade estivale Randonnée gourmande Cérences a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Granville Terre et Mer