BALADE ET CONTES Barre-des-Cévennes
mardi 28 juillet 2026 · Barre-des-Cévennes
Informations pratiques
Barre-des-Cévennes
BALADE ET CONTES
Barre-des-Cévennes Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Annie propose des contes traditionnels, inventés, mêlés à des histoires de vies. Une invitation au voyage avec ça et là, des mots en occitan. Venez avec vos souliers et vos oreilles grandes ouvertes. Réservations indispensables, places limitées, prix libre
Cet été, Annie posera ses histoires au détour des sentiers, pour le plus grand plaisir de nos oreilles curieuses. Contes traditionnels, inventés, mêlés à des histoires de vies. Une invitation au voyage avec ça et là, des mots en occitan.
Petits et grands se laisseront emporter dans un voyage conté, fait de rêve et de nature.
Une marche accessible au plus grand nombre, sur un itinéraire soigneusement choisi.
Venez avec vos souliers et vos oreilles grandes ouvertes.
Réservations indispensables, places limitées, prix libre. .
Barre-des-Cévennes 48400 Lozère Occitanie +33 6 60 88 54 39
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English :
Annie presents traditional tales, made-up stories, and stories drawn from real life. An invitation to journey with “%E7a” and “%E0,” words in Occitan. Come with your shoes on and your ears wide open. Reservations are required; space is limited; pay what you can.
L’événement BALADE ET CONTES Barre-des-Cévennes a été mis à jour le 2026-07-09 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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