Balade et dégustation au jardin à croquer Malleret-Boussac
Balade et dégustation au jardin à croquer Malleret-Boussac vendredi 7 août 2026.
Malleret-Boussac
Balade et dégustation au jardin à croquer
Le chant de la Lande Malleret-Boussac Creuse
Tarif : – – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Balade dans le jardin pour observer et reconnaitre les fleurs et plantes sauvages comestibles et savoir comment les utiliser en cuisine, suivie d’une dégustation. .
Le chant de la Lande Malleret-Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 18 01 00 10
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English : Balade et dégustation au jardin à croquer
L’événement Balade et dégustation au jardin à croquer Malleret-Boussac a été mis à jour le 2026-04-21 par Creuse Confluence Tourisme