Malleret-Boussac

Balade et dégustation au jardin à croquer

Le chant de la Lande Malleret-Boussac Creuse

Tarif : – – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Balade dans le jardin pour observer et reconnaitre les fleurs et plantes sauvages comestibles et savoir comment les utiliser en cuisine, suivie d’une dégustation. .

Le chant de la Lande Malleret-Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 18 01 00 10

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English : Balade et dégustation au jardin à croquer

L’événement Balade et dégustation au jardin à croquer Malleret-Boussac a été mis à jour le 2026-04-21 par Creuse Confluence Tourisme