Malleret-Boussac

Soirée entrecôte-frites

Malleret-Boussac Creuse

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 20:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

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Malleret-Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 95 21 08

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English : Soirée entrecôte-frites

L’événement Soirée entrecôte-frites Malleret-Boussac a été mis à jour le 2026-06-12 par Creuse Confluence Tourisme