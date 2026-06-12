Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée entrecôte-frites Malleret-Boussac

Soirée entrecôte-frites Malleret-Boussac

Soirée entrecôte-frites Malleret-Boussac samedi 18 juillet 2026.

Ville : 23600 Malleret-Boussac

Département : Creuse

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 20 20 Tarif de base plein tarif

Malleret-Boussac

Soirée entrecôte-frites

Malleret-Boussac Creuse

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

  .

Malleret-Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 95 21 08 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée entrecôte-frites

L’événement Soirée entrecôte-frites Malleret-Boussac a été mis à jour le 2026-06-12 par Creuse Confluence Tourisme

À voir aussi à Malleret-Boussac (Creuse)