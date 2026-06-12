Soirée entrecôte-frites Malleret-Boussac
Soirée entrecôte-frites Malleret-Boussac samedi 18 juillet 2026.
Malleret-Boussac
Soirée entrecôte-frites
Malleret-Boussac Creuse
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
.
Malleret-Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 95 21 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée entrecôte-frites
L’événement Soirée entrecôte-frites Malleret-Boussac a été mis à jour le 2026-06-12 par Creuse Confluence Tourisme