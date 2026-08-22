Informations pratiques

Arès

Balade et pêche à pied à marée basse

Port ostréicole Arès Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 16:00:00

fin : 2026-09-05 18:00:00

Date(s) :

2026-09-05 2026-09-12 2026-09-19

Découverte de l’estran et de ses petits habitants, des techniques et réglementation de pêche à pied.

Tout public Payant.

Inscription obligatoire. .

Port ostréicole Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 60 18 07 info@ares-tourisme.com

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English : Balade et pêche à pied à marée basse

L’événement Balade et pêche à pied à marée basse Arès a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme d’Arès