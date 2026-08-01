Marché nocturne SOLIDAIRE Esplanade Dartiguelongue Arès

Informations pratiques

Arès

Marché nocturne SOLIDAIRE

Esplanade Dartiguelongue 3 Avenue du Commandant l’Herminier Arès Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 18:00:00

fin : 2026-08-27 00:00:00

Date(s) :

2026-08-27

Commerçants, entreprises, villes d’Arès et Comité des fêtes se mobilisent et vous proposent un marché nocturne. Ambiance festive et conviviale garantie.

Animation musicale.

Restauration sur place (moules frites, galettes, cochon de lait, burger végétarien, glaces, biscuits, desserts…). Boissons (vins, cocktails, spritz, punch…). Artisans et commerçants proposeront différentes ventes (bijoux, décoration, fleurs, lunettes de soleil, accessoires 0 déchet…). .

Esplanade Dartiguelongue 3 Avenue du Commandant l’Herminier Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 09 44 13 info@ares-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché nocturne SOLIDAIRE

L’événement Marché nocturne SOLIDAIRE Arès a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme d’Arès