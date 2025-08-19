Balade étoilée en Finistère Exposition de Laurent Laveder Salle Arvest Pleyben
Balade étoilée en Finistère Exposition de Laurent Laveder
Salle Arvest 15 Rue de l’Église Pleyben Finistère
Début : 2026-04-03
fin : 2026-05-08
Laurent Laveder arpente principalement le Finistère de nuit, pour capturer des paysages reconnaissables avec la Voie lactée, les étoiles ou la Lune à l’arrière-plan. Ses longues années de pratique lui permettent de réaliser des photos lumineuses, preuve que la nuit n’est pas obscurité ! L’exposition présente des photos de lieux reconnaissables prises principalement le long du littoral finistérien, mais aussi dans la région des Monts d’Arrée.
Salle Arvest 15 Rue de l’Église Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 16 13 55
