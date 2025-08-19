Saison Culturelle L’astronomie vue à partir de la lunette de Jules Verne Bibliothèque Pleyben

L’astronomie vue à partir de la lunette de Jules Verne Exposition prêtée par l’association Samsad

Si en France on privilégie Le Tour du monde en 80 jours ou 20 000 Lieues sous les mers , dans les pays anglo-saxons, Jules Verne est avant tout l’auteur de De la Terre à la Lune, roman de science-fiction…pas si fonctionnel que cela finalement. Verne a su décrire un univers spatial de façon scientifique, mais également poétique.

L’exposition nous présente, à travers les illustrations des éditions Hetzel, tout un univers aventureux, ou le comique et le dramatique se rejoignent, une occasion également de découvrir des romans moins célèbres de Verne.

Les passionnées d’astronomie comme ceux des scénarios romanesques trouveront du plaisir à regarder à partir de la lunette de l’auteur des Voyages extraordinaires.

A la bibliothèque.

Escape Game Jules Verne

Un escape game accompagne l’exposition « L’astronomie vue à partir de la lunette de Jules Verne ».

Des rencontres scolaires auront lieu au mois de mai avec Samuel Sadaune, grand spécialiste de Jules Verne.

Tout public, à partir de 9 ans a la bibliothèque. .

Bibliothèque 14 Rue de Garsmaria Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 26 30 65

