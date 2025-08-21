Saison Culturelle Cinéma en extérieur « 16 levers de soleil » Jardin de la Salle Arvest Pleyben

jeudi 7 mai 2026.

Saison Culturelle Cinéma en extérieur « 16 levers de soleil »

Jardin de la Salle Arvest 15 Rue de l’Église Pleyben Finistère

Début : 2026-05-07 21:30:00

fin : 2026-05-07

2026-05-07

Cinéma en extérieur « 16 levers de soleil »

Billetterie en ligne et sur place tarif unique = 5€

Pierre-Emmanuel Le Goff a filmé le séjour de six mois en station orbital du spationaute Thomas Pesquet. Tout au long du récit, le spationaute dialogue avec l’oeuvre de l’aviateur et écrivain Antoine de Saint-Exupéry dont les écrits l’ont suivi jusque dans l’espace. Depuis la Station spatiale internationale, Thomas devient le témoin d’une planète qui évolue et dont il prend conscience des fragilités. Au travers du témoignage de Thomas Pesquet, les spectateurs sont invités à réflechir à la nécessité de protéger notre seul et unique vaisseau spatial la Terre…

Distributeur LA VINGT CINQUIEME HEURE

Réalisé par Pierre-Emmanuel Le Goff avec Oleg Novitsky, Thomas Pesquet, Peggy Whitson.

Tout public Placement libre 21h30 dans les jardins de l’Arvest .

Jardin de la Salle Arvest 15 Rue de l’Église Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 16 13 55

