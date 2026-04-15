Rencontre Un toast avec Jules Verne Bibliothèque Pleyben
Rencontre Un toast avec Jules Verne Bibliothèque Pleyben mardi 19 mai 2026.
Pleyben
Rencontre Un toast avec Jules Verne
Bibliothèque 14 Rue de Garsmaria Pleyben Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 19:00:00
fin : 2026-05-19
Date(s) :
2026-05-19
Dans un moment de convivialité, vous en apprendrez plus sur Jules Verne et sa façon de créer une série romanesque, les Voyages extraordinaires . Il nous transporte dans des lieux encore insolites de nos jours tout en nous présentant le
monde de la science de façon très poétique. Dans le cadre de cette année dédiée à l’astronomie, Samuel Sadaune insistera sur les romans spatiaux de Verne… mais pas que.
Gratuit ouvert à tous. .
Bibliothèque 14 Rue de Garsmaria Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 26 30 65
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English : Rencontre Un toast avec Jules Verne
L’événement Rencontre Un toast avec Jules Verne Pleyben a été mis à jour le 2026-04-15 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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