Rencontre Un toast avec Jules Verne Bibliothèque Pleyben

Pleyben

Rencontre Un toast avec Jules Verne

Bibliothèque 14 Rue de Garsmaria Pleyben Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 19:00:00

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

Dans un moment de convivialité, vous en apprendrez plus sur Jules Verne et sa façon de créer une série romanesque, les Voyages extraordinaires . Il nous transporte dans des lieux encore insolites de nos jours tout en nous présentant le

monde de la science de façon très poétique. Dans le cadre de cette année dédiée à l’astronomie, Samuel Sadaune insistera sur les romans spatiaux de Verne… mais pas que.

Gratuit ouvert à tous. .

Bibliothèque 14 Rue de Garsmaria Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 26 30 65

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English : Rencontre Un toast avec Jules Verne

L’événement Rencontre Un toast avec Jules Verne Pleyben a été mis à jour le 2026-04-15 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE