Saison Culturelle Exposition « Chronologie de la science-fiction » Bibliothèque Pleyben
Bibliothèque 14 Rue de Garsmaria Pleyben Finistère
Début : 2026-06-03
fin : 2026-07-05
Exposition prêtée par l’association la 29e Dimension. Agrémentée de la malle steampunk prêtée par la bibliothèque du Finistère.
L’association La 29e Dimension, basée à Quimper, œuvre avec passion pour la promotion de la culture de la science-fiction, du fantastique, de la fantasy et des autres littératures de l’imaginaire. Depuis plusieurs années, elle réunit lectrices, lecteurs, cinéphiles, créateurs et curieux autour de ces univers foisonnants. Elle a créée cette exposition pour vous faire voyager à travers les étoiles mais aussi dans les méandres de l’histoire de la science-fiction. .
Bibliothèque 14 Rue de Garsmaria Pleyben 29190 Finistère Bretagne
