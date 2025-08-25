Saison Culturelle Exposition « Chronologie de la science-fiction »

Bibliothèque 14 Rue de Garsmaria Pleyben Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-06-03

Exposition prêtée par l’association la 29e Dimension. Agrémentée de la malle steampunk prêtée par la bibliothèque du Finistère.

L’association La 29e Dimension, basée à Quimper, œuvre avec passion pour la promotion de la culture de la science-fiction, du fantastique, de la fantasy et des autres littératures de l’imaginaire. Depuis plusieurs années, elle réunit lectrices, lecteurs, cinéphiles, créateurs et curieux autour de ces univers foisonnants. Elle a créée cette exposition pour vous faire voyager à travers les étoiles mais aussi dans les méandres de l’histoire de la science-fiction. .

