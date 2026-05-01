La MFR en fête MFR/CFA DE PLEYBEN Pleyben

Pleyben

La MFR en fête

MFR/CFA DE PLEYBEN 2 Rue Maurice de Trésiguidy Pleyben Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 16:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

La maison familiale rurale organise un marché de producteurs locaux, une exposition de matériels agricoles et une présentation des filières.

Pour le vendredi soir repas et soirée dansante, restauration sur place ou à emporter, sur réservation. Repas 10€ (hamburger frites glace). .

MFR/CFA DE PLEYBEN 2 Rue Maurice de Trésiguidy Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 26 61 77

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English : La MFR en fête

L’événement La MFR en fête Pleyben a été mis à jour le 2026-05-05 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE