La MFR en fête MFR/CFA DE PLEYBEN Pleyben
La MFR en fête MFR/CFA DE PLEYBEN Pleyben vendredi 29 mai 2026.
Pleyben
La MFR en fête
MFR/CFA DE PLEYBEN 2 Rue Maurice de Trésiguidy Pleyben Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 16:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
La maison familiale rurale organise un marché de producteurs locaux, une exposition de matériels agricoles et une présentation des filières.
Pour le vendredi soir repas et soirée dansante, restauration sur place ou à emporter, sur réservation. Repas 10€ (hamburger frites glace). .
MFR/CFA DE PLEYBEN 2 Rue Maurice de Trésiguidy Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 26 61 77
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English : La MFR en fête
L’événement La MFR en fête Pleyben a été mis à jour le 2026-05-05 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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