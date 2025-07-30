Bébéothèque Bibliothèque Pleyben
Bébéothèque Bibliothèque Pleyben samedi 6 juin 2026.
Bébéothèque
Bibliothèque 14 Rue de Garsmaria Pleyben Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:30:00
fin : 2026-06-06 11:15:00
Date(s) :
2026-06-06
Une séance de lectures adaptées aux 0-3 ans et leurs accompagnants.
Animé par Rachaël .
Bibliothèque 14 Rue de Garsmaria Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 26 30 65
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Bébéothèque Pleyben a été mis à jour le 2025-07-30 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE