Balade exploratoire : «Les lieux d’évasion sur l’île de Nantes» La Perm’ Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-13 15:00 – 17:00

Gratuit : oui Gratuit et sans réservation Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Senior, Tout public

La Perm’ : imaginez et construisez l’avenir de l’île de NantesLa Perm’, c’est l’atelier de travail ouvert du projet urbain de l’île de Nantes. Située à la pointe sud-ouest, la Perm’ est bien plus qu’un bureau : c’est un espace de co-construction dédié à l’évolution du territoire. Habitants, actifs, usagers de l’île de Nantes, et plus largement de la métropole, peuvent y échanger sur le projet de transformation de l’île et exprimer leurs besoins et leurs idées. ???? En savoir plus sur La Perm’ Samedi 13 juin, rendez-vous à 15h à la Perm’, au 6 rue Maya Angelou (angle côté jardins de l’Estuaire) pour une balade exploratoire sur la pointe Ouest de l’Île, avec pour thème « Les lieux d’évasion sur l’île de Nantes ». Retour prévu à 17h.

La Perm’ Nantes 44003



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