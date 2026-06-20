Balade familiale au coucher du soleil à Antran route des stades Antran vendredi 17 juillet 2026.

Antran

Balade familiale au coucher du soleil à Antran

route des stades Complexe sportif Paul Floze Antran Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:00:00

fin : 2026-07-17 19:30:00

Date(s) :

2026-07-17

Une Balade accompagnée qui vous conduira sur les beaux sentiers d’Antran.

À l’issue de la balade, un moment convivial vous attend Un pot de l’amitié, préparé avec des produits locaux et de saison, vous sera offert.

L’occasion de prolonger les échanges, de partager vos impressions et de déguster les saveurs du terroir, dans une ambiance chaleureuse et authentique.

Une expérience immersive, idéale pour petits et grands! .

route des stades Complexe sportif Paul Floze Antran 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Balade familiale au coucher du soleil à Antran

L’événement Balade familiale au coucher du soleil à Antran Antran a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne