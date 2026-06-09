Balade fankarstique Au fil de l’eau Boujailles
Balade fankarstique Au fil de l’eau Boujailles vendredi 17 juillet 2026.
Boujailles
Balade fankarstique Au fil de l’eau
Etang des Etarots Boujailles Doubs
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 14:00:00
fin : 2026-07-17 16:30:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-08-04
Animé par le CPIE Haut-Doubs.
Le long du nouveau parcours Des aventures fankarstiques , la découverte des zones humides de Boujailles étang, belvédères et tourbières….
Percez les mystères de l’eau, de la roche et de l’histoire de l’homme à travers les âges. Découvrez les secrets du Touillon, des tourbières et du panorama sur les montagnes du Jura depuis le Belvédère du Baron.
Prévoir tenue adaptée à la randonnée. Public familial, à partir de 10 ans .
Etang des Etarots Boujailles 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Balade fankarstique Au fil de l’eau
L’événement Balade fankarstique Au fil de l’eau Boujailles a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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