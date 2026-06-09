Boujailles

Balade fankarstique Au fil de l’eau

Etang des Etarots Boujailles Doubs

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 14:00:00

fin : 2026-07-17 16:30:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-08-04

Animé par le CPIE Haut-Doubs.

Le long du nouveau parcours Des aventures fankarstiques , la découverte des zones humides de Boujailles étang, belvédères et tourbières….

Percez les mystères de l’eau, de la roche et de l’histoire de l’homme à travers les âges. Découvrez les secrets du Touillon, des tourbières et du panorama sur les montagnes du Jura depuis le Belvédère du Baron.

Prévoir tenue adaptée à la randonnée. Public familial, à partir de 10 ans .

Etang des Etarots Boujailles 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Balade fankarstique Au fil de l’eau

L’événement Balade fankarstique Au fil de l’eau Boujailles a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS