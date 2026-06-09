Histoires pour p’tites oreilles en plein air Boujailles mardi 28 juillet 2026.

Boujailles

Histoires pour p’tites oreilles en plein air

Chapelle Boujailles Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 10:30:00

fin : 2026-07-28 11:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Lecture d’albums et histoires kamishibaï coups de cœur, pour les enfants de plus de 4 ans. .

Chapelle Boujailles 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 89 86 infotourisme@frasnedrugeon-cfd.fr

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English : Histoires pour p’tites oreilles en plein air

L’événement Histoires pour p’tites oreilles en plein air Boujailles a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS