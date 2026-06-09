Histoires pour p’tites oreilles en plein air Boujailles
Histoires pour p’tites oreilles en plein air Boujailles mardi 28 juillet 2026.
Boujailles
Histoires pour p’tites oreilles en plein air
Chapelle Boujailles Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 10:30:00
fin : 2026-07-28 11:00:00
Date(s) :
2026-07-28
Lecture d’albums et histoires kamishibaï coups de cœur, pour les enfants de plus de 4 ans. .
Chapelle Boujailles 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 89 86 infotourisme@frasnedrugeon-cfd.fr
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English : Histoires pour p’tites oreilles en plein air
L’événement Histoires pour p’tites oreilles en plein air Boujailles a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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