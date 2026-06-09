Boujailles

Yoga et méditation en plein air

Etang des Etarots Boujailles Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 14:00:00

fin : 2026-08-18 16:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Au bord de l’Etang des Etarots, une invitation à pratiquer des postures de yoga accessibles, à profiter des bienfaits de la nature. Un temps de méditation précieux à la santé physique et mentale par des exercices de respiration.

Prévoir une tenue adaptée, un tapis et une couverture.

Animé par Fanny Girod, accompagnateur moyenne montagne, diplômée en yoga méditation

Fanny sera votre guide pour cette expérience de déconnexion et reconnexion à soi. .

Etang des Etarots Boujailles 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 48 33 contact@destination-hautdoubs.com

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English : Yoga et méditation en plein air

L’événement Yoga et méditation en plein air Boujailles a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS