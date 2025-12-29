Balade faune au lac de Bannac à Laramière avec Anthony Vieillard Laramière
Balade faune au lac de Bannac à Laramière avec Anthony Vieillard
Dimanche 28 juin 2026
Hameau de Fontaynous, Laramière, Lot
Dimanche 2026-06-28
Suivez Anthony Vieillard, éducateur et formateur diplômé en environnement, et partez à la découverte de la faune du lac de Bannac, à Laramière.
Réservation fortement recommandée au 05 36 16 20 00 ou en ligne.
Limité à 20 personnes, enfants compris.
Pensez à prendre de l’eau et de bonnes chaussures.
Interdit aux chiens. .
Hameau de Fontaynous Laramière 46260 Lot Occitanie +33 5 36 16 20 00 contact@bastides-gorges-aveyron.fr
English :
Follow Anthony Vieillard, a qualified environmental educator and trainer, and discover the fauna of Lac de Bannac, in Laramière.
