Balade faune au lac de Bannac à Laramière avec Anthony Vieillard Laramière

Balade faune au lac de Bannac à Laramière avec Anthony Vieillard

Hameau de Fontaynous Laramière Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Suivez Anthony Vieillard, éducateur et formateur diplômé en environnement, et partez à la découverte de la faune du lac de Bannac, à Laramière.

Réservation fortement recommandée au 05 36 16 20 00 ou en ligne.

Limité à 20 personnes, enfants compris.

Pensez à prendre de l’eau et de bonnes chaussures.

Interdit aux chiens. .

Hameau de Fontaynous Laramière 46260 Lot Occitanie +33 5 36 16 20 00 contact@bastides-gorges-aveyron.fr

English :

Follow Anthony Vieillard, a qualified environmental educator and trainer, and discover the fauna of Lac de Bannac, in Laramière.

