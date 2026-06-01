Laramière

Le jardin du lien

Loupiac Laramière Lot

Tarif : – – EUR

100

Tarif de base plein tarif

Journée immersive

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Le temps d’une parenthèse douce et authentique.

Sous les chênes, dans un cadre naturel et intimiste, nous explorerons ensemble le thème du lien le lien à soi, aux autres, au vivant et à ce qui nous nourrit profondément.

Groupe intimiste 8 femmes 100 .

Loupiac Laramière 46260 Lot Occitanie +33 6 30 65 17 02 aucoeurdevotretre@gmail.com

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English :

Time for a gentle, authentic interlude.

L’événement Le jardin du lien Laramière a été mis à jour le 2026-06-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)