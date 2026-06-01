Le jardin du lien Laramière
Le jardin du lien Laramière samedi 27 juin 2026.
Laramière
Le jardin du lien
Loupiac Laramière Lot
Tarif : – – EUR
100
Tarif de base plein tarif
Journée immersive
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Le temps d’une parenthèse douce et authentique.
Sous les chênes, dans un cadre naturel et intimiste, nous explorerons ensemble le thème du lien le lien à soi, aux autres, au vivant et à ce qui nous nourrit profondément.
Groupe intimiste 8 femmes 100 .
Loupiac Laramière 46260 Lot Occitanie +33 6 30 65 17 02 aucoeurdevotretre@gmail.com
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English :
Time for a gentle, authentic interlude.
L’événement Le jardin du lien Laramière a été mis à jour le 2026-06-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)