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Le jardin du lien Laramière

Le jardin du lien Laramière

Le jardin du lien Laramière samedi 27 juin 2026.

Adresse : Loupiac

Ville : 46260 Laramière

Département : Lot

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif : 100 Tarif de base plein tarif Journée immersive

Laramière

Le jardin du lien

Loupiac Laramière Lot

Tarif : – – EUR
100
Tarif de base plein tarif
Journée immersive

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-27
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Le temps d’une parenthèse douce et authentique.
Sous les chênes, dans un cadre naturel et intimiste, nous explorerons ensemble le thème du lien le lien à soi, aux autres, au vivant et à ce qui nous nourrit profondément.
Groupe intimiste 8 femmes 100  .

Loupiac Laramière 46260 Lot Occitanie +33 6 30 65 17 02  aucoeurdevotretre@gmail.com

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English :

Time for a gentle, authentic interlude.

L’événement Le jardin du lien Laramière a été mis à jour le 2026-06-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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