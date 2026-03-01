Balade, formation découverte et dégustation des plantes sauvages comestibles Sainte-Maure-de-Touraine

Balade, formation découverte et dégustation des plantes sauvages comestibles

Au cœur d’un parc féérique que vous explorerez en notre compagnie (ouvert exceptionnellement au public et sur réservation uniquement),venez apprendre à reconnaître les plantes sauvages comestibles et redécouvrez leurs délicieuses saveurs oubliées.

Le 28 mars 2026 à 14h30, Jardins Écosystèmes accueille Savoir Sauvage Touraine et vous invite à rejoindre une balade découverte des plantes sauvages comestibles au Moulin de Malicorne dans la magnifique Vallée de Courtineau.

Nous sommes entourés de savoureuses plantes sauvages comestibles et nous vous invitons à venir les (re)découvrir. Préparez-vous pour une expérience exceptionnelle et découvrez la biodiversité époustouflante d'un splendide havre de paix.

Moulin de Malicorne Sainte-Maure-de-Touraine 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 16 10 02 13 csogood@outlook.fr

English :

In the heart of a magical park that you’ll explore with us (open to the public by reservation only), come and learn how to recognize wild edible plants and rediscover their delicious, forgotten flavors.

