Balade géologique Site légendaire de Croquelien Site du Mont Croquelien Le Mené

Parcours marche de 3km sur terrain relativement facile sur et autour du Mont Croquelien. Présentation du chaos granitique, origine et chronologie, points particuliers (enclaves, filons minéralogiques, figures d’érosion).

La légende des fées Margot au regard de la géologie. Observation d’une ancienne carrière granitique et présentation de roches sédimentaires anciennes (schistes et quartzites primaires).

Descriptions des panoramas exceptionnels Est et Nord, analyse du paysage et synthèse des principaux éléments géologiques observés.

Lieu de rendez-vous: parking du site légendaire du Mont Croquelien

Nombre de places limité, sur inscription à partir du 1er juin. .

