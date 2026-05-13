Jazz in Langourla Le Mené

Le Mené

Jazz in Langourla

Langourla Le Mené Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-31

Un festival jazz étonnant

Né en 1996, Jazz in Langourla ne cesse de cultiver son originalité.

Ce festival est riche de rencontres insolites avec tous les talents du jazz sur un site magnifique de plein air couvert.

Dans un esprit de convivialité et de partage, le public et musiciens créent l’événement dans un cadre bucolique à l’acoustique exceptionnelle.

Vendredi 31 juillet

19H00 The Omanis Lauréat du tremplin 2025

21H00 Louis Sclavis et Géraldine Laurent

Un duo inédit, parce que le jazz c’est aussi cela l’improvisation, la rencontre et le plaisir du partage !

22H30 Sylvain Beuf Quartet

L’un des meilleurs saxophonistes de jazz français, et compositeur d’exception, vient nous présenter son nouvel album

Samedi 1er août

18H30 Les Gars d’en bas

20H30 Vincent Ségal et Stéphane Kerecki Ponticello

Deux figures incontournables de la scène musicale partagent leur passion pour les standards du jazz et les grands classiques

22H00 Tchavolo Schmitt rencontre Zdeněk Tománek Trio

Une légende vivante du jazz manouche à la rencontre de talentueux musiciens d’ici et d’ailleurs

Dimanche 2 Août

18H30 Autour de la Master Class

20H00 Mathias Lévy Quintet Chant Song

Une promenade vivifiante et remuante, un chemin fait pour se perdre avec délices

21H30 Claire Michael Quintet

Adoubée par Didier Lockwood, Claire Michael est profondément marquée par la musique de John Coltrane et les musiques brésilienne

TARIFS (hors frais de location)

Soirées concerts 27€-35€ Tarifs réduits (étudiants, demandeurs d’emploi, 16/18 ans)

Soirées gratuites pour les moins de 12 ans Pass 3 jours et 2 jours en vente sur place et/ou sur réservation.

Master Class. Guitare manouche les 1 et 2 août

Tremplin Blues Jazz amateurs les 1 et 2 août en journée

SITE COUVERT Emplacements assis debout

Jam sessions Expositions

Restauration sur place accueil camping gratuit

www.jazzinlangourla.com .

Langourla Le Mené 22330 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Jazz in Langourla Le Mené a été mis à jour le 2026-05-13 par CRT Bretagne_