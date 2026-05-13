Jazz in Langourla Le Mené
Jazz in Langourla Le Mené vendredi 31 juillet 2026.
Le Mené
Jazz in Langourla
Langourla Le Mené Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-07-31
Un festival jazz étonnant
Né en 1996, Jazz in Langourla ne cesse de cultiver son originalité.
Ce festival est riche de rencontres insolites avec tous les talents du jazz sur un site magnifique de plein air couvert.
Dans un esprit de convivialité et de partage, le public et musiciens créent l’événement dans un cadre bucolique à l’acoustique exceptionnelle.
Vendredi 31 juillet
19H00 The Omanis Lauréat du tremplin 2025
21H00 Louis Sclavis et Géraldine Laurent
Un duo inédit, parce que le jazz c’est aussi cela l’improvisation, la rencontre et le plaisir du partage !
22H30 Sylvain Beuf Quartet
L’un des meilleurs saxophonistes de jazz français, et compositeur d’exception, vient nous présenter son nouvel album
Samedi 1er août
18H30 Les Gars d’en bas
20H30 Vincent Ségal et Stéphane Kerecki Ponticello
Deux figures incontournables de la scène musicale partagent leur passion pour les standards du jazz et les grands classiques
22H00 Tchavolo Schmitt rencontre Zdeněk Tománek Trio
Une légende vivante du jazz manouche à la rencontre de talentueux musiciens d’ici et d’ailleurs
Dimanche 2 Août
18H30 Autour de la Master Class
20H00 Mathias Lévy Quintet Chant Song
Une promenade vivifiante et remuante, un chemin fait pour se perdre avec délices
21H30 Claire Michael Quintet
Adoubée par Didier Lockwood, Claire Michael est profondément marquée par la musique de John Coltrane et les musiques brésilienne
TARIFS (hors frais de location)
Soirées concerts 27€-35€ Tarifs réduits (étudiants, demandeurs d’emploi, 16/18 ans)
Soirées gratuites pour les moins de 12 ans Pass 3 jours et 2 jours en vente sur place et/ou sur réservation.
Master Class. Guitare manouche les 1 et 2 août
Tremplin Blues Jazz amateurs les 1 et 2 août en journée
SITE COUVERT Emplacements assis debout
Jam sessions Expositions
Restauration sur place accueil camping gratuit
www.jazzinlangourla.com .
Langourla Le Mené 22330 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Jazz in Langourla Le Mené a été mis à jour le 2026-05-13 par CRT Bretagne_
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