Balade nature Jeu de piste Le Mené
Balade nature Jeu de piste Le Mené vendredi 31 juillet 2026.
Le Mené
Balade nature Jeu de piste
Le Gouray Croquelien Le Mené Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 14:00:00
fin : 2026-07-31 17:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Balade nature guidée d’Edwige RENAUD, guide-nature passionnée et passionnante. Jeu de piste en famille au domaine des Fées à Croquelien.
Rendez-vous communiqué à l’inscription obligatoire. .
Le Gouray Croquelien Le Mené 22330 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 82 37 81 48
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English :
L’événement Balade nature Jeu de piste Le Mené a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de tourisme Bretagne Centre
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