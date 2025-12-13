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Balade nature Jeu de piste Le Mené

Balade nature Jeu de piste Le Mené vendredi 31 juillet 2026.

Adresse : Le Gouray Croquelien

Ville : 22330 Le Mené

Département : Côtes-d'Armor

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : vendredi 31 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Le Mené

Balade nature Jeu de piste

Le Gouray Croquelien Le Mené Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 14:00:00
fin : 2026-07-31 17:00:00

Date(s) :
2026-07-31

Balade nature guidée d’Edwige RENAUD, guide-nature passionnée et passionnante. Jeu de piste en famille au domaine des Fées à Croquelien.
Rendez-vous communiqué à l’inscription obligatoire.   .

Le Gouray Croquelien Le Mené 22330 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 82 37 81 48 

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English :

L’événement Balade nature Jeu de piste Le Mené a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de tourisme Bretagne Centre

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