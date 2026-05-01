TradiChapelles en MENE Saint-Gouéno Le Mené

Le Mené

TradiChapelles en MENE

Saint-Gouéno Chapelle Notre-Dame-des-Sept-Douleurs Le Mené Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:30:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Mettre en valeur la patrimoine bâti et la culture gallèse, musiciens, chanteurs, conteurs, se produiront simultanément dans 14 chapelles et 42 groupes.

Dans cette chapelle Les Chantous de Loudia, Harmaniac et Kendro. .

Saint-Gouéno Chapelle Notre-Dame-des-Sept-Douleurs Le Mené 22330 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 86 85 34 34

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English :

L’événement TradiChapelles en MENE Le Mené a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de tourisme Bretagne Centre