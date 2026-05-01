TradiChapelles en MENE Saint-Gouéno Le Mené
TradiChapelles en MENE Saint-Gouéno Le Mené vendredi 22 mai 2026.
Le Mené
TradiChapelles en MENE
Saint-Gouéno Chapelle Notre-Dame-des-Sept-Douleurs Le Mené Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:30:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Mettre en valeur la patrimoine bâti et la culture gallèse, musiciens, chanteurs, conteurs, se produiront simultanément dans 14 chapelles et 42 groupes.
Dans cette chapelle Les Chantous de Loudia, Harmaniac et Kendro. .
Saint-Gouéno Chapelle Notre-Dame-des-Sept-Douleurs Le Mené 22330 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 86 85 34 34
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English :
L’événement TradiChapelles en MENE Le Mené a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de tourisme Bretagne Centre
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