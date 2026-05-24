Le Château-d’Oléron

Balade gourmande à vélo Sud Oléron

Avenue de la citadelle Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Sortie autorisée à partir de 12 ans.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 09:30:00

fin : 2026-07-16 12:30:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-30 2026-08-13 2026-08-27

Pédalez, dégustez et savourez ! Une aventure gourmande pour explorer l’île d’Oléron autrement.

Payant Réservation indispensable

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Avenue de la citadelle Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 65 23 accueil@marennes-oleron.com

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English : Gourmet bike ride Sud Oléron

Pedal, taste and enjoy! A gourmet adventure to explore the island of Oleron in a different way.

Charge Reservation essential

L’événement Balade gourmande à vélo Sud Oléron Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes