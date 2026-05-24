Balade gourmande à vélo Sud Oléron Le Château-d’Oléron
Balade gourmande à vélo Sud Oléron Le Château-d’Oléron jeudi 16 juillet 2026.
Le Château-d’Oléron
Balade gourmande à vélo Sud Oléron
Avenue de la citadelle Le Château-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Sortie autorisée à partir de 12 ans.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 09:30:00
fin : 2026-07-16 12:30:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-30 2026-08-13 2026-08-27
Pédalez, dégustez et savourez ! Une aventure gourmande pour explorer l’île d’Oléron autrement.
Payant Réservation indispensable
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Avenue de la citadelle Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 65 23 accueil@marennes-oleron.com
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English : Gourmet bike ride Sud Oléron
Pedal, taste and enjoy! A gourmet adventure to explore the island of Oleron in a different way.
Charge Reservation essential
L’événement Balade gourmande à vélo Sud Oléron Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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