Fête nationale et feu d’artifice Le Château-d’Oléron
Fête nationale et feu d’artifice Le Château-d’Oléron mardi 14 juillet 2026.
Fête nationale et feu d’artifice
Le port et Place de la République Le Château-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 11:00:00
fin : 2026-07-14 00:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Cérémonie, bal populaire et feu d’artifice (si les conditions météo le permettent).
Le port et Place de la République Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 60 51
English : Fête nationale and fireworks
Ceremony, ball and fireworks (weather permitting).
L’événement Fête nationale et feu d’artifice Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-01-24 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes