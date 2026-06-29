Linogravure imprime ton tee shirt de l’été. Elisa Boche Affabulette Le Château-d’Oléron mercredi 15 juillet 2026.

Le Château-d’Oléron

Linogravure imprime ton tee shirt de l’été.

Elisa Boche Affabulette Cabane 24 Bis Rue du Fort Paté Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – – EUR

10% de remise par membre d’une même famille.

Tarif groupe sur devis.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-15 13:30:00

fin : 2026-08-19 16:00:00

Date(s) :

2026-07-15

tous les mercredi du 15/07 au 19/08, de 13h30 à 16h, à partir de 8 ans Linogravure imprime ton tee shirt de l’été. Tarif 30 euros (matériel fourni hors tee-shirt)

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Elisa Boche Affabulette Cabane 24 Bis Rue du Fort Paté Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 48 38 00 lamanivelle.atelier@gmail.com

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English : Linocut: print your summer T-shirt.

every Wednesday from 15/07 to 19/08, from 1.30pm to 4pm, ages 8 and up: Linocut: print your summer tee shirt. Price 30 euros (materials supplied, excluding tee-shirt)

L’événement Linogravure imprime ton tee shirt de l’été. Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes