Linogravure imprime ton tee shirt de l’été. Elisa Boche Affabulette Le Château-d’Oléron
Linogravure imprime ton tee shirt de l’été. Elisa Boche Affabulette Le Château-d’Oléron mercredi 15 juillet 2026.
Le Château-d’Oléron
Linogravure imprime ton tee shirt de l’été.
Elisa Boche Affabulette Cabane 24 Bis Rue du Fort Paté Le Château-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – – EUR
10% de remise par membre d’une même famille.
Tarif groupe sur devis.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-15 13:30:00
fin : 2026-08-19 16:00:00
Date(s) :
2026-07-15
tous les mercredi du 15/07 au 19/08, de 13h30 à 16h, à partir de 8 ans Linogravure imprime ton tee shirt de l’été. Tarif 30 euros (matériel fourni hors tee-shirt)
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Elisa Boche Affabulette Cabane 24 Bis Rue du Fort Paté Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 48 38 00 lamanivelle.atelier@gmail.com
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English : Linocut: print your summer T-shirt.
every Wednesday from 15/07 to 19/08, from 1.30pm to 4pm, ages 8 and up: Linocut: print your summer tee shirt. Price 30 euros (materials supplied, excluding tee-shirt)
L’événement Linogravure imprime ton tee shirt de l’été. Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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