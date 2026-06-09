Atelier Petits Artistes cabane 28 Le Château-d’Oléron

Le Château-d’Oléron

Atelier Petits Artistes

cabane 28 Avenue du port Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 85 – 85 – 85 EUR

Parents/enfants 2h 85€

Tarif trio famille +

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-08-31 19:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Thèmes Mon petit monde marin Mon animal rigolo

Partagez un moment créatif en famille au cœur du port du Château-d’Oléron ! Les petits réalisent leur mosaïque dans un lieu inspirant et repartent avec leur création.

Enfants à partir de 5 ans.

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cabane 28 Avenue du port Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 69 93 02 contact@romalia-mosaique.com

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English : Atelier Petits Artistes

Themes: My little sea world ? My funny animal

Share a creative family moment in the heart of the port of Château-d’Oléron! Children create their own mosaic in an inspiring setting, and take their creation home with them.

Children aged 5 and over.

L’événement Atelier Petits Artistes Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes