Atelier Petits Artistes cabane 28 Le Château-d’Oléron
Atelier Petits Artistes cabane 28 Le Château-d’Oléron samedi 4 juillet 2026.
Le Château-d’Oléron
Atelier Petits Artistes
cabane 28 Avenue du port Le Château-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 85 – 85 – 85 EUR
Parents/enfants 2h 85€
Tarif trio famille +
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-08-31 19:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Thèmes Mon petit monde marin Mon animal rigolo
Partagez un moment créatif en famille au cœur du port du Château-d’Oléron ! Les petits réalisent leur mosaïque dans un lieu inspirant et repartent avec leur création.
Enfants à partir de 5 ans.
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cabane 28 Avenue du port Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 69 93 02 contact@romalia-mosaique.com
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English : Atelier Petits Artistes
Themes: My little sea world ? My funny animal
Share a creative family moment in the heart of the port of Château-d’Oléron! Children create their own mosaic in an inspiring setting, and take their creation home with them.
Children aged 5 and over.
L’événement Atelier Petits Artistes Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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