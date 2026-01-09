Visite guidée de la Citadelle du Château d’Oléron Citadelle du Château d’Oléron Le Château-d’Oléron

Visite guidée de la Citadelle du Château d’Oléron

Citadelle du Château d’Oléron Au pied de la rampe d’accès à la citadelle Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

De 6 à moins de 16 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-02-10 11:30:00

fin : 2026-04-28 12:30:00

Date(s) :

2026-02-10 2026-04-07

Découvrez l’incroyable histoire de la citadelle du Château d’Oléron, bâtie sur les ruines du château des Ducs d’Aquitaine et maintes fois remaniée par les plus grands ingénieurs du royaume de France au 17° siècle.

Payant Réservation indispensable –

.

Citadelle du Château d’Oléron Au pied de la rampe d’accès à la citadelle Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 65 23 accueil@marennes-oleron.com

English :

Discover the incredible history of the Château d’Oléron citadel, built on the ruins of the castle of the Dukes of Aquitaine and repeatedly redesigned by the greatest engineers of the French kingdom in the 17th century.

Charge Reservation essential –

