Botanic game Maison de la Nature de l’île d’Oléron Le Château-d’Oléron
Botanic game Maison de la Nature de l’île d’Oléron Le Château-d’Oléron lundi 6 juillet 2026.
Le Château-d’Oléron
Botanic game
Maison de la Nature de l’île d’Oléron 2, route des huîtres Le Château-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR
+ 6 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 09:45:00
fin : 2026-07-06
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-17 2026-07-20 2026-07-23 2026-07-31 2026-08-03 2026-08-12 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-24 2026-08-25
Jeu familial en plein air sur la connaissance des fruits comestibles et toxiques de la nature. Enquête pour trouver le fruit toxique mangé par Josie de la Maison de la Nature qui l’a
rendu malade. A partir de 6 ans. Réservation en office de tourisme.
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Maison de la Nature de l’île d’Oléron 2, route des huîtres Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 31 29 contact@oleron-maison-nature.org
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English :
An outdoor family game about nature’s edible and poisonous fruits. Investigate to find the poisonous fruit eaten by Josie from the Maison de la Nature that made her
made her ill. Ages 6 and up. Reservations at the tourist office.
L’événement Botanic game Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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