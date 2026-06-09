Atelier Famille Mosaïque cabane 28 Le Château-d’Oléron
Atelier Famille Mosaïque cabane 28 Le Château-d’Oléron samedi 4 juillet 2026.
Le Château-d’Oléron
Atelier Famille Mosaïque
cabane 28 Avenue du port Le Château-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
3h 50€/ personne
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-08-31 19:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Création libre Petit tableau et son chevalet Bougeoir Dessous de verre
Partagez un moment créatif en famille au cœur du port du Château-d’Oléron !
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cabane 28 Avenue du port Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 69 93 02 contact@romalia-mosaique.com
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English : Mosaic Family Workshop
Free creation Small painting and its easel ? Candlestick ? Coasters
Share a creative moment with your family in the heart of the port of Château-d’Oléron!
L’événement Atelier Famille Mosaïque Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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