Atelier Famille Mosaïque cabane 28 Le Château-d’Oléron

Le Château-d’Oléron

Atelier Famille Mosaïque

cabane 28 Avenue du port Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

3h 50€/ personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-08-31 19:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Création libre Petit tableau et son chevalet Bougeoir Dessous de verre

Partagez un moment créatif en famille au cœur du port du Château-d’Oléron !

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cabane 28 Avenue du port Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 69 93 02 contact@romalia-mosaique.com

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English : Mosaic Family Workshop

Free creation Small painting and its easel ? Candlestick ? Coasters

Share a creative moment with your family in the heart of the port of Château-d’Oléron!

L’événement Atelier Famille Mosaïque Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes