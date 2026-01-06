Marché du Château d’Oléron Le Château-d’Oléron
Marché du Château d’Oléron Le Château-d’Oléron mercredi 1 juillet 2026.
Marché du Château d’Oléron
Place du marché Le Château-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-01 07:30:00
fin : 2026-06-30 12:30:00
Date(s) :
2026-07-01 2026-09-01
Marché principalement alimentaire en semaine dans et autour du marché couvert. On y trouve boulangerie, boucherie-charcuterie-traiteur, vin-pineau, fromager, poissonnier, primeur, ostréiculteur…..
Place du marché Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine marcheduchateaudoleron@yahoo.fr
English :
Mainly food market on weekdays in and around the covered market. You’ll find: bakery, butcher, delicatessen, wine-pineau, cheesemonger, fishmonger, greengrocer, oyster farmer…..
L’événement Marché du Château d’Oléron Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes