Balade gourmande : cueillette et cuisine de plantes sauvages !, Centre Social Cleunay, Rennes

Balade gourmande : cueillette et cuisine de plantes sauvages ! Mercredi 15 juillet, 15h00 Centre Social Cleunay Ille-et-Vilaine

Sur inscription à l’adresse mail animation@labassecour.org

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-15T15:00:00+02:00 – 2026-07-15T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-15T15:00:00+02:00 – 2026-07-15T18:00:00+02:00

Venez apprendre à reconnaître et à cuisiner les plantes comestibles et médicinales qui poussent sur les chemins de la Prévalaye. Une balade permettra d’identifier les plantes qui nous entourent, puis un atelier cuisine nous permettra de les cuisiner ! N’hésitez pas à prendre des chaussures confortables et vos tupperwares pour ramener chez vous les restes éventuels.

Nous nous donnons rendez-vous devant le Centre social de Cleunay, puis nous ferons une balade cueillette sur les sentiers de la Prévalaye, avec Lauriane, du Jardin des Mille Pas, avant de venir cuisiner à la Basse Cour, avec Elise, de Cuisine Positive. Prévoir des chaussures confortables !

Centre Social Cleunay 49 rue Jules Lallemand Rennes 35043 Cleunay – Arsenal-Redon Ille-et-Vilaine Bretagne

Venez apprendre à reconnaître et à cuisiner les plantes comestibles et médicinales qui poussent sur les chemins de la Prévalaye.

Noël Rapenne