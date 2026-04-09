Balade gourmande dans les vergers de la Galotière Lieu-dit La Galotière Crouttes
Balade gourmande dans les vergers de la Galotière Lieu-dit La Galotière Crouttes samedi 1 août 2026.
Crouttes
Balade gourmande dans les vergers de la Galotière
Lieu-dit La Galotière Domaine de La Galotière Crouttes Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 18:00:00
fin : 2026-08-01 20:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Partez marcher dans les vergers en faisant des haltes pour vous restaurer dans des cadres magnifiques.
> Public personnes pouvant marcher
> Réservation obligatoire
> Tout public .
Lieu-dit La Galotière Domaine de La Galotière Crouttes 61120 Orne Normandie +33 2 33 39 05 98
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English : Balade gourmande dans les vergers de la Galotière
L’événement Balade gourmande dans les vergers de la Galotière Crouttes a été mis à jour le 2026-04-09 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault
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