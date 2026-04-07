Portes ouvertes à la cave cidricole de la Galotière Crouttes
Portes ouvertes à la cave cidricole de la Galotière Crouttes dimanche 2 août 2026.
Crouttes
Portes ouvertes à la cave cidricole de la Galotière
La Galotière Crouttes Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 10:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00
Date(s) :
2026-08-02
A l’occasion du week-end portes ouvertes de la Galotière, venez profiter d’un marché artisanal et de produits du terroir.
Repas accord mets/cidre le midi, visite de la cave et des vergers.
> Entrée libre
> Repas sur réservation .
La Galotière Crouttes 61120 Orne Normandie +33 2 33 39 05 98 lagalotiere@free.fr
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English : Portes ouvertes à la cave cidricole de la Galotière
L’événement Portes ouvertes à la cave cidricole de la Galotière Crouttes a été mis à jour le 2026-04-07 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault
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