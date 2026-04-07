Crouttes

Portes ouvertes à la cave cidricole de la Galotière

La Galotière Crouttes Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 10:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-02

A l’occasion du week-end portes ouvertes de la Galotière, venez profiter d’un marché artisanal et de produits du terroir.

Repas accord mets/cidre le midi, visite de la cave et des vergers.

> Entrée libre

> Repas sur réservation .

La Galotière Crouttes 61120 Orne Normandie +33 2 33 39 05 98 lagalotiere@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Portes ouvertes à la cave cidricole de la Galotière

L’événement Portes ouvertes à la cave cidricole de la Galotière Crouttes a été mis à jour le 2026-04-07 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault