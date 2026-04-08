Soirée Cocktail au Domaine de la Galotière Lieu-dit La Galotière Crouttes

Crouttes

Soirée Cocktail au Domaine de la Galotière

Lieu-dit La Galotière Domaine de la Galotière Crouttes Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-14 02:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Soirée cocktails avec ou sans alcool, à base de produits cidricoles.

Venez dégustez des cocktails en écoutant de la musique dans un cadre verdoyant et en y mangeant un petit plat salé ou sucré. .

Lieu-dit La Galotière Domaine de la Galotière Crouttes 61120 Orne Normandie +33 2 33 39 05 98 lagalotiere@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Cocktail au Domaine de la Galotière

L’événement Soirée Cocktail au Domaine de la Galotière Crouttes a été mis à jour le 2026-04-08 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault