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Soirée Cocktail au Domaine de la Galotière Lieu-dit La Galotière Crouttes

Soirée Cocktail au Domaine de la Galotière Lieu-dit La Galotière Crouttes vendredi 14 août 2026.

Lieu : Lieu-dit La Galotière

Adresse : Domaine de la Galotière

Ville : 61120 Crouttes

Département : Orne

Début : vendredi 14 août 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Crouttes

Soirée Cocktail au Domaine de la Galotière

Lieu-dit La Galotière Domaine de la Galotière Crouttes Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14 02:00:00

Date(s) :
2026-08-14

Soirée cocktails avec ou sans alcool, à base de produits cidricoles.
Venez dégustez des cocktails en écoutant de la musique dans un cadre verdoyant et en y mangeant un petit plat salé ou sucré.   .

Lieu-dit La Galotière Domaine de la Galotière Crouttes 61120 Orne Normandie +33 2 33 39 05 98  lagalotiere@free.fr

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English : Soirée Cocktail au Domaine de la Galotière

L’événement Soirée Cocktail au Domaine de la Galotière Crouttes a été mis à jour le 2026-04-08 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault

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