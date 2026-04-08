Soirée Cocktail au Domaine de la Galotière Lieu-dit La Galotière Crouttes
Soirée Cocktail au Domaine de la Galotière Lieu-dit La Galotière Crouttes vendredi 14 août 2026.
Crouttes
Soirée Cocktail au Domaine de la Galotière
Lieu-dit La Galotière Domaine de la Galotière Crouttes Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14 02:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Soirée cocktails avec ou sans alcool, à base de produits cidricoles.
Venez dégustez des cocktails en écoutant de la musique dans un cadre verdoyant et en y mangeant un petit plat salé ou sucré. .
Lieu-dit La Galotière Domaine de la Galotière Crouttes 61120 Orne Normandie +33 2 33 39 05 98 lagalotiere@free.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Cocktail au Domaine de la Galotière
L’événement Soirée Cocktail au Domaine de la Galotière Crouttes a été mis à jour le 2026-04-08 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault
À voir aussi à Crouttes (Orne)
- Balade découverte des vergers en tracteur Lieu-dit La Galotière Crouttes 6 juillet 2026
- Balade découverte des vergers en tracteur Lieu-dit La Galotière Crouttes 13 juillet 2026
- Balade gourmande à Crouttes RDV au Domaine de la Galotière Crouttes 17 juillet 2026
- Soirée Cocktail au Domaine de la Galotière Lieu-dit La Galotière Crouttes 17 juillet 2026
- Balade découverte des vergers en tracteur Lieu-dit La Galotière Crouttes 20 juillet 2026