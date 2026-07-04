Balade gourmande des corbeaux Erstein
dimanche 20 septembre 2026 · Erstein
Informations pratiques
Erstein
Balade gourmande des corbeaux
Route du Rhin Erstein Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 13:00:00
Date(s) :
2026-09-20
L’AS Erstein vous invite à sa Balade Gourmande des Corbeaux ! Une belle occasion de profiter d’une promenade conviviale à travers Erstein et ses environs, tout en dégustant un délicieux menu à différentes étapes du parcours.
Adultes Bretzel, entrée, plat, fromage, dessert, café-tisane, boissons
Enfants de 9 à 14 ans Bretzel, entrée, plat, dessert, eaux
Enfants de moins de 9 ans Bretzel, knacks, glace, eaux
Venez partager un moment gourmand et convivial en pleine nature ! .
Route du Rhin Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 7 80 08 80 88
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English :
L’événement Balade gourmande des corbeaux Erstein a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme du Grand Ried
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