Informations pratiques

Erstein

Balade gourmande des corbeaux

Route du Rhin Erstein Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 13:00:00

Date(s) :

2026-09-20

L’AS Erstein vous invite à sa Balade Gourmande des Corbeaux ! Une belle occasion de profiter d’une promenade conviviale à travers Erstein et ses environs, tout en dégustant un délicieux menu à différentes étapes du parcours.

Adultes Bretzel, entrée, plat, fromage, dessert, café-tisane, boissons

Enfants de 9 à 14 ans Bretzel, entrée, plat, dessert, eaux

Enfants de moins de 9 ans Bretzel, knacks, glace, eaux

Venez partager un moment gourmand et convivial en pleine nature ! .

Route du Rhin Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 7 80 08 80 88

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English :

L’événement Balade gourmande des corbeaux Erstein a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme du Grand Ried