Balade gourmande Salle des fêtes Mairie Jabreilles-les-Bordes
Balade gourmande Salle des fêtes Mairie Jabreilles-les-Bordes dimanche 19 juillet 2026.
Jabreilles-les-Bordes
Balade gourmande
Salle des fêtes Mairie 1 Route de Saint-Goussaud Jabreilles-les-Bordes Haute-Vienne
Tarif : 9 – 9 – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 09:00:00
fin : 2026-07-19 14:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Le comité des fêtes organise sa balade gourmande comme chaque année. L’accueil des inscrits se fait autour d’un petit déjeuner. Après une petite randonnée dans les magnifiques chemins environnants Jabreilles, nous nous retrouvons tous autour d’un repas (entrée, plat, fromages, desserts). Chaque année, c’est un vif succès aussi bien pour la balade dans notre belle campagne limousine que pour le repas toujours très convivial. .
Salle des fêtes Mairie 1 Route de Saint-Goussaud Jabreilles-les-Bordes 87370 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 10 36 77 nathbiard@live.fr
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English : Balade gourmande
L’événement Balade gourmande Jabreilles-les-Bordes a été mis à jour le 2026-05-19 par Terres de Limousin
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