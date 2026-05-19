Balade gourmande Salle des fêtes Mairie Jabreilles-les-Bordes

Jabreilles-les-Bordes

Balade gourmande

Salle des fêtes Mairie 1 Route de Saint-Goussaud Jabreilles-les-Bordes Haute-Vienne

Tarif : 9 – 9 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 09:00:00

fin : 2026-07-19 14:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Le comité des fêtes organise sa balade gourmande comme chaque année. L’accueil des inscrits se fait autour d’un petit déjeuner. Après une petite randonnée dans les magnifiques chemins environnants Jabreilles, nous nous retrouvons tous autour d’un repas (entrée, plat, fromages, desserts). Chaque année, c’est un vif succès aussi bien pour la balade dans notre belle campagne limousine que pour le repas toujours très convivial. .

Salle des fêtes Mairie 1 Route de Saint-Goussaud Jabreilles-les-Bordes 87370 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 10 36 77 nathbiard@live.fr

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English : Balade gourmande

L’événement Balade gourmande Jabreilles-les-Bordes a été mis à jour le 2026-05-19 par Terres de Limousin