Marché nocturne Salle des fêtes Jabreilles-les-Bordes

Jabreilles-les-Bordes

Marché nocturne

Salle des fêtes 1 Route de Saint-Goussaud Jabreilles-les-Bordes Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 17:00:00

fin : 2026-08-22 01:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Le comité des fêtes de Jabreilles les Bordes organise son marché nocturne annuel. Produits locaux à déguster sur place ou à emporter, artisans. Un barnum accueille ceux qui dînent sur place grâce à nos exposants locaux (pain, porc cul noir, viande de boeuf cuite sur place, frites, spécialités portugaises, fromages, vins). Buvette assurée par le comité des fêtes. La soirée se termine toujours en musique. .

Salle des fêtes 1 Route de Saint-Goussaud Jabreilles-les-Bordes 87370 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 10 36 77 gallard.jo87@gmail.com

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English : Marché nocturne

L’événement Marché nocturne Jabreilles-les-Bordes a été mis à jour le 2026-05-19 par Terres de Limousin