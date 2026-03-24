Balade gourmande nocturne Mussig
samedi 12 septembre 2026 · Mussig
Informations pratiques
Mussig
Balade gourmande nocturne
Rue de Heidolsheim Mussig Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-12 16:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Départs au complexe sportif
La balade nocturne vous fera découvrir les particularités du Ried et des paysages cachés de notre beau village. Le parcours de 8,3 km est ponctué d’étapes gustatives aux parfums de spécialités locales. .
Rue de Heidolsheim Mussig 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 09 12 23 09
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Departures from the sports complex
L’événement Balade gourmande nocturne Mussig a été mis à jour le 2026-07-28 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
À voir aussi à Mussig (Bas-Rhin)
- Atelier enfant brico-Biblio Mussig 21 août 2026
- Festival Beninto Mussig 30 août 2026
- Visite pépinière du Hanfgranva Mussig 19 septembre 2026
- Oktoberfest 2026 fête de la bière Mussig 17 octobre 2026