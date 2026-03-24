Informations pratiques

Mussig

Balade gourmande nocturne

Rue de Heidolsheim Mussig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-12 16:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Départs au complexe sportif

La balade nocturne vous fera découvrir les particularités du Ried et des paysages cachés de notre beau village. Le parcours de 8,3 km est ponctué d’étapes gustatives aux parfums de spécialités locales. .

Rue de Heidolsheim Mussig 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 09 12 23 09

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English :

Departures from the sports complex

L’événement Balade gourmande nocturne Mussig a été mis à jour le 2026-07-28 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme