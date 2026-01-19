Balade gourmande

bourg Saint-Priest-la-Marche Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27 17:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Balade gourmande le Châlot en marche

Le Châlot en marche organise sa 6ème une balade gourmande, promenade sous les châtaigniers en fleurs avec escales gourmandes autour de la châtaigne. .

bourg Saint-Priest-la-Marche 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 6 09 40 36 03

English :

Gourmet walk the Châlot on the move

L’événement Balade gourmande Saint-Priest-la-Marche a été mis à jour le 2026-01-19 par OT CHATEAUMEILLANT