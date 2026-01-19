Balade gourmande Saint-Priest-la-Marche
Balade gourmande Saint-Priest-la-Marche samedi 27 juin 2026.
Balade gourmande
bourg Saint-Priest-la-Marche Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-27 17:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Balade gourmande le Châlot en marche
Le Châlot en marche organise sa 6ème une balade gourmande, promenade sous les châtaigniers en fleurs avec escales gourmandes autour de la châtaigne. .
bourg Saint-Priest-la-Marche 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 6 09 40 36 03
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Gourmet walk the Châlot on the move
L’événement Balade gourmande Saint-Priest-la-Marche a été mis à jour le 2026-01-19 par OT CHATEAUMEILLANT