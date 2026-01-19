Fête des saveurs d’automne Saint-Priest-la-Marche
Fête des saveurs d’automne Saint-Priest-la-Marche dimanche 25 octobre 2026.
Fête des saveurs d’automne
bourg Saint-Priest-la-Marche Cher
Début : 2026-10-25 09:00:00
fin : 2026-10-25 18:00:00
2026-10-25
La châtaigne est à l’honneur!
Venez célébrer l’automne comme il se doit à Saint-Priest-la-Marche, lors d’une journée conviviale, gourmande et pleine d’animations autour du fruit roi de la saison la châtaigne ! Le Châlot en marche vous invite à sa fête des saveurs d’automne animation autour de la châtaigne, mais aussi fabrication de jus de pommes. Toute la journée .
bourg Saint-Priest-la-Marche 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 6 09 40 36 03
English :
Fall Flavors Festival of the Châlot on the move
L’événement Fête des saveurs d’automne Saint-Priest-la-Marche a été mis à jour le 2026-01-19 par OT CHATEAUMEILLANT