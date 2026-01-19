Fête des saveurs d’automne

bourg Saint-Priest-la-Marche Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 09:00:00

fin : 2026-10-25 18:00:00

Date(s) :

2026-10-25

La châtaigne est à l’honneur!

Venez célébrer l’automne comme il se doit à Saint-Priest-la-Marche, lors d’une journée conviviale, gourmande et pleine d’animations autour du fruit roi de la saison la châtaigne ! Le Châlot en marche vous invite à sa fête des saveurs d’automne animation autour de la châtaigne, mais aussi fabrication de jus de pommes. Toute la journée .

bourg Saint-Priest-la-Marche 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 6 09 40 36 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Fall Flavors Festival of the Châlot on the move

L’événement Fête des saveurs d’automne Saint-Priest-la-Marche a été mis à jour le 2026-01-19 par OT CHATEAUMEILLANT