Balade gourmande sur le puy Béchet Stade de la Vouée Châtel-Guyon

samedi 3 octobre 2026 · Stade de la Vouée · Châtel-Guyon

Informations pratiques

Châtel-Guyon

Balade gourmande sur le puy Béchet

Stade de la Vouée 4 Chemin sous le Stade Châtel-Guyon Puy-de-Dôme

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 09:30:00

fin : 2026-10-03 12:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Partez pour une promenade gourmande au cœur des paysages de Châtel-Guyon et découvrez comment la nature façonne les produits de notre terroir.

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Stade de la Vouée 4 Chemin sous le Stade Châtel-Guyon 63140 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr

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English :

Embark on a culinary journey through the heart of the Châtel-Guyon countryside and discover how nature shapes the local produce.

L’événement Balade gourmande sur le puy Béchet Châtel-Guyon a été mis à jour le 2026-08-27 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme