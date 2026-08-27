Balade gourmande sur le puy Béchet Stade de la Vouée Châtel-Guyon
samedi 3 octobre 2026 · Stade de la Vouée · Châtel-Guyon
Informations pratiques
Châtel-Guyon
Balade gourmande sur le puy Béchet
Stade de la Vouée 4 Chemin sous le Stade Châtel-Guyon Puy-de-Dôme
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 09:30:00
fin : 2026-10-03 12:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Partez pour une promenade gourmande au cœur des paysages de Châtel-Guyon et découvrez comment la nature façonne les produits de notre terroir.
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Stade de la Vouée 4 Chemin sous le Stade Châtel-Guyon 63140 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr
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English :
Embark on a culinary journey through the heart of the Châtel-Guyon countryside and discover how nature shapes the local produce.
L’événement Balade gourmande sur le puy Béchet Châtel-Guyon a été mis à jour le 2026-08-27 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme